- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
В Запорожье открыли первый подземный детсад
В прифронтовом Запорожье заработал первый подземный детский сад. Он позволит 115 детям в течение дня учиться, отдыхать и питаться в защищенном пространстве.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
Для детского сада обустроили отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 кв. м. Оно рассчитано на 140 человек.
Пространство также приспособлено для детей с особыми образовательными потребностями.
По словам Корецкого, власти продолжают обустраивать защищенные образовательные пространства прежде всего в прифронтовых городах и общинах, постоянно находящихся под угрозой российских атак.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году правительство направило почти 6 млрд грн на укрытие в школах и детсадах. В частности, более 972 млн. грн. предусмотрели на строительство 18 подземных укрытий для детских садов в девяти областях, среди которых Запорожская.