В Запорожье открыли первый подземный детсад

В прифронтовом Запорожье заработал первый подземный детский сад. Он позволит 115 детям в течение дня учиться, отдыхать и питаться в защищенном пространстве.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Для детского сада обустроили отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 кв. м. Оно рассчитано на 140 человек.

Пространство также приспособлено для детей с особыми образовательными потребностями.

По словам Корецкого, власти продолжают обустраивать защищенные образовательные пространства прежде всего в прифронтовых городах и общинах, постоянно находящихся под угрозой российских атак.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году правительство направило почти 6 млрд грн на укрытие в школах и детсадах. В частности, более 972 млн. грн. предусмотрели на строительство 18 подземных укрытий для детских садов в девяти областях, среди которых Запорожская.