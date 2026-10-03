UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,15

EUR

50,70

--0,02

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,20

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В Запорожье открыли первый подземный детсад

В Запорожье открыли первый подземный детсад
В Запорожье открыли первый подземный детсад

В прифронтовом Запорожье заработал первый подземный детский сад. Он позволит 115 детям в течение дня учиться, отдыхать и питаться в защищенном пространстве.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Для детского сада обустроили отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 кв. м. Оно рассчитано на 140 человек.

Пространство также приспособлено для детей с особыми образовательными потребностями.

По словам Корецкого, власти продолжают обустраивать защищенные образовательные пространства прежде всего в прифронтовых городах и общинах, постоянно находящихся под угрозой российских атак.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году правительство направило почти 6 млрд грн на укрытие в школах и детсадах. В частности, более 972 млн. грн. предусмотрели на строительство 18 подземных укрытий для детских садов в девяти областях, среди которых Запорожская.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности