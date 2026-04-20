Правительство выделило почти 6 млрд грн на укрытие в школах и детсадах

укрытие
Правительство выделило почти 6 млрд грн на укрытие в школах и детсадах / Суспільне

Правительство утвердило новое распределение финансирования на обустройство укрытий в учебных заведениях. В общей сложности на школьные и дошкольные объекты направят почти 6 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

На строительство и ремонт укрытий в школах предусмотрено 2,7 млрд. грн. Средства пойдут на реализацию 61 проекта в прифронтовых общинах с разным уровнем рисков безопасности.

Еще в марте было проведено предварительное распределение финансирования на 30 дополнительных проектов. Всего в 2026 году в Украине планируется обустроить 113 школьных укрытий на сумму почти 5 млрд грн.

Работы в общеобразовательных учреждениях будут выполнять общины за счет государственной субвенции и при поддержке международных партнеров в рамках совместной программы с Всемирным банком LEARN.

Отдельно правительство направило более 972 млн грн на строительство 18 подземных укрытий для детских садов. Речь идет об объектах в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Свириденко заявила, что десятки тысяч детей по всей стране смогут учиться очно или в смешанном формате в более безопасных условиях без вынужденных перерывов из-за воздушных тревог.

По ее словам, приоритетом остаются прифронтовые общины и объекты, которые должны быть завершены в этом году.

Отметим, что в январе сообщалось, что государство выделяет 5 млрд грн на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования (ЗЗСО). Процесс распределения средств уже начался: с 12 по 22 января (до 18:00) учредители школ могут подать заявки на получение государственной субвенции.

Автор:
Татьяна Гойденко