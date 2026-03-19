Коалиция укрытий для Украины расширилась: четыре новых государства присоединились к инициативе

МВД, заседание
В МВД состоялось второе заседание управляющего совета Коалиции укрытий / МВД

В Министерстве внутренних дел Украины состоялось второе заседание Совета Коалиции укрытий гражданской защиты. В международную инициативу, направленную на создание и модернизацию сети защитных сооружений с использованием современных технологий, официально вошли еще 4 страны: Словакия, Греция, Чехия и Австрия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба МВД.

За последние три месяца территория Украины испытала значительное количество обстрелов, что усилило потребность в защитных сооружениях. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за зимний период враг применил более 700 ракет, 19 тысяч ударных дронов и 14 тысяч управляемых авиационных бомб. Многие укрытия выполняли функции пунктов несокрушимости при низких температурах.

"Коалиция укрытий является важным элементом долгосрочной политики безопасности Украины. Она позволяет системно подходить к вопросу защиты населения, привлекать международные ресурсы и создавать инфраструктуру, способную спасти тысячи жизней" , - отметил Клименко .

Сейчас специалисты проанализировали более ста проектов строительства и согласовали строительство семи первых укрытий. Работы начнутся в прифронтовых Сумской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях. Отдельное внимание уделяется учебным заведениям, на обустройство укрытий в которых предусмотрено 6 миллиардов гривен субвенции в 2026 году. Также 10 февраля 2026 был принят закон, обязывающий строить защитные сооружения при возведении новых многоэтажек и объектов социальной сферы.

Сопредседатель руководящего совета Пасси Хеллман подчеркнул, что инициатива уже демонстрирует практические результаты и переходит к реализации конкретных строительных решений. В частности, начат пилотный проект между спасательными службами Финляндии и ГСЧС Украины для обмена опытом. В целях обеспечения прозрачности и доверия партнеров участники заседания рассмотрели механизмы контроля за распределением финансовых ресурсов. Коалиция, основанная в мае 2025 года, продолжает расширять партнерство в целях инвестиций в безопасность гражданского населения.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что государства-партнеры объявили о новых взносах на общую сумму свыше €22 млн в Коалицию укрытий. Эти средства направляются на обеспечение сохранности образовательного процесса в условиях русских обстрелов.

Автор:
Татьяна Ковальчук