Коалиция укрытий: Украина получит более 22 млн евро от партнеров на строительство бомбоубежищ
Государства-партнеры объявили о новых взносах на общую сумму свыше €22 млн в Коалицию укрытий. Эти средства направляются на обеспечение сохранности образовательного процесса в условиях русских обстрелов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
По ее словам, из них €11 млн внесла Финляндия, являющаяся лидером коалиции благодаря своему уникальному 80-летнему опыту по созданию в системе бомбоубежищ.
Кроме того, €7 млн составляет взнос от Швеции, по €2 млн – Литвы и Бельгии, €0,5 млн – Ирландии. Швейцария также намерена присоединиться к инициативе.
Благодаря государственным и партнерским средствам, на сегодняшний день уже построено более 42 подземных школ только в прифронтовых регионах.
"Я вижу, как важно обеспечить укрытие для бесперебойного продления нормальной жизни, социализации и обучения детей, доступа к услугам даже в условиях российских обстрелов. Враг обстреливает все регионы нашей страны, поэтому продолжаем строить многофункциональные пространства в укрытиях по всей Украине", - отметила глава правительства.
Свириденко добавила, что впервые в проекте Госбюджета на следующий год предусмотрено 1 млрд грн на укрытие в детских садах. Надеемся на его принятие на следующей неделе.
О Коалиции укрытий
27 ноября украинское правительство вместе со странами и институтами инициативы Team Europe объявило о запуске Коалиции укрытий гражданской защиты, которая должна ускорить формирование современной сети защитных сооружений по всей стране.
По данным Минразвития, Коалиция укрытий – многосторонняя инициатива, направленная на модернизацию системы гражданской защиты населения в Украине. Она базируется на Стратегии развития фонда гражданских защитных сооружений Украины до 2034 года, разработанной МВД и ГСЧС.
Коалиция сосредотачивает внимание на переходе от точечных и временных укрытий к системной сети, которая будет охватывать как прифронтовые общины, так и регионы, регулярно подвергающиеся обстрелам.
В объединение вошли Финляндия (как сопредседатель), Европейский Союз, Литва, Бельгия, Ирландия и Швеция, а также Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк.
Ранее сообщалось, что в столице планируется установка 500 мобильных укрытий для повышения безопасности граждан. Определение местоположений и потребностей в таких укрытиях поручено районным государственным администрациям.