Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,28

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Коалиция укрытий: Украина получит более 22 млн евро от партнеров на строительство бомбоубежищ

Свириденко
Швеция, Литва и Бельгия выделят €22 млн на укрытие в Украине / Юлия Свириденко

Государства-партнеры объявили о новых взносах на общую сумму свыше €22 млн в Коалицию укрытий. Эти средства направляются на обеспечение сохранности образовательного процесса в условиях русских обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, из них €11 млн внесла Финляндия, являющаяся лидером коалиции благодаря своему уникальному 80-летнему опыту по созданию в системе бомбоубежищ.

Кроме того, €7 млн составляет взнос от Швеции, по €2 млн – Литвы и Бельгии, €0,5 млн – Ирландии. Швейцария также намерена присоединиться к инициативе.

Благодаря государственным и партнерским средствам, на сегодняшний день уже построено более 42 подземных школ только в прифронтовых регионах.

"Я вижу, как важно обеспечить укрытие для бесперебойного продления нормальной жизни, социализации и обучения детей, доступа к услугам даже в условиях российских обстрелов. Враг обстреливает все регионы нашей страны, поэтому продолжаем строить многофункциональные пространства в укрытиях по всей Украине", - отметила глава правительства.

Свириденко добавила, что впервые в проекте Госбюджета на следующий год предусмотрено 1 млрд грн на укрытие в детских садах. Надеемся на его принятие на следующей неделе.

Фото 2 — Коалиция укрытий: Украина получит более 22 млн евро от партнеров на строительство бомбоубежищ
Фото: Юлия Свириденко

О Коалиции укрытий

27 ноября украинское правительство вместе со странами и институтами инициативы Team Europe объявило о запуске Коалиции укрытий гражданской защиты, которая должна ускорить формирование современной сети защитных сооружений по всей стране.

По данным Минразвития, Коалиция укрытий – многосторонняя инициатива, направленная на модернизацию системы гражданской защиты населения в Украине. Она базируется на Стратегии развития фонда гражданских защитных сооружений Украины до 2034 года, разработанной МВД и ГСЧС.

Коалиция сосредотачивает внимание на переходе от точечных и временных укрытий к системной сети, которая будет охватывать как прифронтовые общины, так и регионы, регулярно подвергающиеся обстрелам.

В объединение вошли Финляндия (как сопредседатель), Европейский Союз, Литва, Бельгия, Ирландия и Швеция, а также Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк.

Ранее сообщалось, что в столице планируется установка 500 мобильных укрытий для повышения безопасности граждан. Определение местоположений и потребностей в таких укрытиях поручено районным государственным администрациям.

Автор:
Татьяна Бессараб