Новини
Дата публікації
Коаліція укриттів: Україна отримє понад €22 млн від партнерів на будівництво бомбосховищ

Свириденко
Швеція, Литва та Бельгія виділять €22 млн на укриття в Україні / Юлія Свириденко

Держави-партнери оголосили про нові внески на загальну суму понад €22 млн до Коаліції укриттів. Ці кошти спрямовуються на забезпечення безпеки освітнього процесу в умовах російських обстрілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, з них €11 млн внесла Фінляндія, яка є лідером коаліції завдяки своєму унікальному 80-річному досвіду зі створення у системи бомбосховищ.

Крім того, €7 млн становить внесок від Швеції, по €2 млн — Литви та Бельгії, €0,5 млн — Ірландії. Швейцарія також має намір долучитися до ініціативи.

Завдяки державним та партнерським коштам, станом на сьогодні вже побудовано понад 42 підземні школи лише у прифронтових регіонах.   

"Я бачу, як важливо забезпечити укриття для безперебійного продовження нормального життя, соціалізації і навчання дітей, доступу до послуг навіть в умовах російських обстрілів. Ворог обстрілює всі регіони нашої країни, тому продовжуємо будувати багатофункціональні простори в укриттях по всій Україні", - зазначила очільниця уряду.  

Свириденко додала, що уперше в проєкті Держбюджету на наступний рік передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках. Сподіваємося на його ухвалення наступного тижня. 

Фото 2
Фото: Юлія Свириденко

Про Коаліцію укриттів

27 дистопада український уряд разом із країнами та інституціями ініціативи Team Europe оголосив про запуск Коаліції укриттів цивільного захисту, яка має прискорити формування сучасної мережі захисних споруд по всій країні.

За даними Мінрозвитку, Коаліція укриттів - багатостороння ініціатива, спрямована на модернізацію системи цивільного захисту населення в Україні. Вона базується на Стратегії розвитку фонду цивільних захисних споруд України до 2034 року, розроблену МВС та ДСНС. 

Коаліція зосереджує увагу на переході від точкових і тимчасових укриттів до системної мережі, яка охоплюватиме як прифронтові громади, так і регіони, що регулярно піддаються обстрілам.

До об’єднання увійшли Фінляндія (як співголова), Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія та Швеція, а також Європейський інвестиційний банк і Світовий банк. 

Раніше повідомлялося, що у столиці планують встановити 500 мобільних укриттів для підвищення безпеки громадян. Визначення місць розташування та потреб у таких укриттях доручено районним державним адміністраціям.

Автор:
Тетяна Бесараб