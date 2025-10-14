У Києві планують встановити 500 мобільних укриттів: районні адміністрації визначать потреби та місця

У столиці планують встановити 500 мобільних укриттів для підвищення безпеки громадян. Визначення місць розташування та потреб у таких укриттях доручено районним державним адміністраціям.

Столиця посилює безпеку

У Києві активно реалізується програма розширення та модернізації системи укриттів для забезпечення безпеки мешканців. Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні відповідними законодавчими нормами, наголосив Кличко.

"На минулій сесії Київрада розглянула питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста. Зазначу — питання розширення системи укриттів є для міста пріоритетним. Ми системно впроваджуємо програму капремонтів, реконструкції, збільшення кількості укриттів (наприклад, і за рахунок підземних паркінгів)", - заявив він.

За останні роки на заходи з модернізації та ремонту укриттів столиця спрямувала понад 7 млрд грн, відремонтовано майже 2 тисячі об’єктів. У 2025 році на ці цілі виділено 4 млрд грн.

Мобільні укриття планується встановити насамперед у районах без метро та стаціонарних сховищ, зокрема на житлових масивах лівого берега та віддалених районах, де немає можливості облаштувати стаціонарні укриття.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нарікав на відсутність модульних укриттів в столиці України та ініціював їх облаштування коштом громади.