В Киеве установили первое сертифицированное мобильное укрытие

18 декабря в Киеве установили первое мобильное укрытие. Защитную постройку разместили в Деснянском районе, на Лесном массиве, по адресу ул. Милютенко, 19.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Это первое в Украине мобильное укрытие, изготовленное в соответствии с требованиями ГОСТа и официально сертифицированное Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. При проектировании учли требования инклюзивности. Сооружение уже внесено в городскую карту укрытий.

Деснянский район является одним из районов Киева с самым большим дефицитом защитных сооружений для населения. В городе в целом сохраняется нехватка укрытий, в том числе вблизи жилых массивов и мест массового скопления людей.

Мобильное укрытие передано городу в постоянное использование ответственного бизнеса за внебюджетные средства. В то же время, вопрос дальнейшего содержания сооружения остается неурегулированным.

По информации районной государственной администрации, после установления укрытия коммунальное предприятие, предварительно соглашавшееся взять объект на баланс, официально отказалось отвечать за его уход и содержание.

Ранее РГА обращалась в КП "Киев культурный кластер" с инициативой установки укрытия вблизи кинотеатра для расширения безопасного пространства. Несмотря на предварительные заверения, после монтажа предприятие отказалось брать постройку на баланс. Также сообщается, что ранее городские службы пытались демонтировать установленное укрытие.

В районах Киева проходят тендерные процедуры по установке мобильных укрытий. В городских властях отмечают, что работа по расширению сети защитных сооружений должна быть продолжена

Отметим, что в столице планируют установить 500 мобильных укрытий для повышения безопасности граждан. Определение местоположений и потребностей в таких укрытиях поручено районным государственным администрациям.