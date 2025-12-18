Запланована подія 2

У Києві встановили перше сертифіковане мобільне укриття

18 грудня в Києві встановили перше мобільне укриття. Захисну споруду розмістили в Деснянському районі, на Лісовому масиві, за адресою вул. Мілютенка, 19.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Це перше в Україні мобільне укриття, виготовлене відповідно до вимог ДСТУ та офіційно сертифіковане Державною службою з надзвичайних ситуацій. Під час проєктування врахували вимоги інклюзивності. Споруду вже внесено до міської мапи укриттів.

Деснянський район є одним із районів Києва з найбільшим дефіцитом захисних споруд для населення. У місті загалом зберігається нестача укриттів, зокрема поблизу житлових масивів і місць масового перебування людей.

Мобільне укриття передане місту в постійне користування відповідальним бізнесом за позабюджетні кошти. Водночас питання подальшого утримання споруди залишається неврегульованим.

За інформацією районної державної адміністрації, після встановлення укриття комунальне підприємство, яке попередньо погоджувалося взяти об’єкт на баланс, офіційно відмовилося відповідати за його догляд і утримання.

Раніше РДА зверталася до КП "Київ культурний кластер" з ініціативою встановлення укриття поблизу кінотеатру для розширення безпечного простору. Попри попередні запевнення, після монтажу підприємство відмовилося брати споруду на баланс. Також повідомляється, що раніше міські служби намагалися демонтувати встановлене укриття.

Наразі в районах Києва тривають тендерні процедури щодо встановлення мобільних укриттів. У міській владі зазначають, що робота з розширення мережі захисних споруд має бути продовжена

Зауважимо, у столиці планують встановити 500 мобільних укриттів для підвищення безпеки громадян. Визначення місць розташування та потреб у таких укриттях доручено районним державним адміністраціям. 

Автор:
Тетяна Гойденко