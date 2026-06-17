ЕБРР профинансирует три когенерационных установки для "Киевтеплоэнерго"

КП "Киевтеплоэнерго" планирует использовать финансирование Европейского банка реконструкции и развития для закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию когенерационных установок в Киеве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБРР.

Согласно сообщению на сайте ЕБРР, проект предусматривает установку электростанций на базе когенерационных установок "под ключ" в трех локациях столицы. Закупку будут производить в формате открытого одноэтапного тендера.

Речь идет о проекте "Теплоснабжение Киева". Заказчиком выступает КП "Киевтеплоэнерго". Тендер поделен на три лота.

Прием предложений открывается 16 июня 2026 года, дедлайн представление – 31 июля 2026 года.

В сообщении ЕБРР говорится, что клиент намерен использовать часть средств займа или гранта банка для покрытия расходов по контрактам. Остальные детали финансирования пока не раскрываются.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице уже завершили строительство новых объектов распределенной когенерации мощностью около 60 МВт, а свыше 100 МВт находятся в работе. В целом в этом году Киев планирует получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности.

В конце апреля Киевская городская госадминистрация и ЕБРР подписали соглашение о готовящемся кредитном финансировании для проекта экстренной поддержки ликвидности Киева в рамках Программы обеспечения устойчивости. Она предполагает модернизацию системы теплоснабжения и развитие дополнительной когенерации.