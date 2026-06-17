Подготовка к зиме: В Киеве построили новые объекты когенерации на 60 МВт (ФОТО)

Киев завершил строительство новых объектов распределенной когенерации, имеющих мощность около 60 МВт. Эти станции позволяют одновременно производить электричество и тепло, снабжая локальные сети автономным питанием.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Сейчас в столице уже работают 4 когенерационных установки. Мощность каждой составляет 4,5 МВт, что суммарно дает 18 МВт. Они интегрированы в единую энергосистему Украины. Параллельно на объектах завершают свод технической защиты второго уровня.

Кроме запущенных 60 МВт, более 100 МВт мощности находятся на стадии строительства. В общей сложности до конца текущего года Киев должен получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности.

Виталий Кличко / Киевский городской совет

Для стабильной работы системы водоснабжения город смонтировал три дизель-генераторных установки. Их общая мощность составляет более 15 МВт. В планах на этот год увеличить резерв мощности для систем водоснабжения до 40 МВт.

Виталий Кличко / Киевский городской совет

Работы выполнили в рамках комплексного плана устойчивости города, принятого Киевсоветом в марте.

"На основе анализа первых этапов реализации план уточнили и усовершенствовали. У него четкая структура критически важных приоритетов. С ответственными исполнителями и реалистичными объемами финансирования", — отметил Кличко.

Финансирование и график работ распределили между конкретными исполнительными подразделениями.

Общая программа подготовки включает почти 200 проектов в разных секторах:

инженерно-техническая защита оборудования;

ремонт поврежденных энергообъектов;

монтаж солнечных панелей в учебных заведениях;

модернизация электрощитовых в жилых домах по программам софинансирования;

обеспечение автономного питания медицинских и социальных учреждений.

"По всем направлениям продолжаются работы. На разных локациях и строительных площадках", - отметил мэр.

По его словам, сегодня Киев имеет договоренность с правительством относительно приоритетности мер по энергостойкости. Их воплощение будет стоить около 30 млрд грн. Финансирование мер будет осуществляться в пропорции 50/50 – городом и государством.

Ранее сообщалось, что Киев направит более 9 млрд грн на подготовку города к зиме . Средства направят на восстановление поврежденных энергообъектов, усиление инженерной защиты, развитие когенерации и резервных источников тепла, а также подготовку систем водоснабжения .