Пентагон планирует купить у SpaceX мощности для ИИ на несколько миллиардов долларов

Компания SpaceX ведет переговоры о продаже вычислительных мощностей Министерству обороны США. Этот шаг может дополнить ряд масштабных инфраструктурных соглашений аэрокосмического и искусственного интеллектуального конгломерата Илона Маска.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Потенциальная сделка, стоимость которой может составить несколько миллиардов долларов, похожа на предварительные контракты, подписанные SpaceX с компанией Google и стартапом Anthropic PBC. Переговоры начались на фоне стремления американских военных построить свои центры обработки данных на территории своих объектов. Представители SpaceX и Пентагона пока не предоставили комментариев.

Акции SpaceX резко выросли сразу после исторического первоначального публичного размещения в прошлом месяце, однако в последнее время они упали ниже цены размещения. В частности, в пятницу акции снизились на 5.5% до 123.84 доллара. Несмотря на это падение, аналитики Уолл-стрит сохраняют оптимизм, который в значительной степени опирается на способность Маска заключать крупные инфраструктурные контракты и развивать подразделение искусственного интеллекта SpaceX.

В июне Google согласилась выплачивать SpaceX 920 млн долларов в месяц за вычислительные мощности в рамках соглашения об облачных услугах, которое рассчитано до середины 2029 года. Компания Anthropic также заключила договор о выплате SpaceX 1,25 млрд долларов в месяц для поддержки работы своего программного обеспечения искусственного интеллекта Claude.

Хотя проект xAI отстает в сфере кодирования, компания делает ставку на свое преимущество в инфраструктуре дата-центров. Этот бизнес, которому исполнилось три года, построил уже объекты в Мемфисе и сейчас расширяет мощности в Миссисипи.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон заключил соглашения с ведущими компаниями по внедрению ИИ в своих секретных сетях. Военное министерство США подписало стратегические соглашения с семью лидерами IT-индустрии для развертывания передовых моделей искусственного интеллекта в своих секретных сетях. В список партнеров вошли компании SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.