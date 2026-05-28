Пентагон заключил соглашение с Microsoft на 9,7 миллиарда долларов для сокращения расходов

Министерство обороны США объявило о подписании масштабного пятилетнего соглашения стоимостью 9,69 миллиарда долларов с корпорацией Microsoft. Контракт направлен на консолидацию лицензий на программное обеспечение, которые раньше закупались разрозненно разными военными и спецслужбами.

Новая инициатива, получившая название Core Enterprise Technology Agreement, позволит объединить закупки для вооруженных сил, разведывательного сообщества и береговой охраны США в единый контрактный механизм.

Это гарантирует Microsoft прочные позиции на уровне всего оборонного ведомства и поможет ликвидировать дублирование затрат, которые годами неконтролируемо росли из-за фрагментированных закупок отдельных подразделений.

Детали контракта

В Пентагоне отмечают, что это соглашение не предусматривает выделение дополнительных или новых средств из американского бюджета.

Как будет работать оптимизация финансов:

Переназначение существующих бюджетов: финансирование будет происходить за счет денег, уже заложенных в сметы ведомств на обновление программного обеспечения, чьи сроки действия истекли одновременно.

Единая экосистема: в один большой пакет заказа собрали текущие подписки на сервисы Microsoft 365, включающие корпоративную почту, Word, Excel, PowerPoint и сопутствующие инструменты.

Облака и лицензии: контракт также охватывает облачные подписки ведомства и локальные лицензии для военных компьютерных сетей.

Эффект масштаба: объединение всех оборонных структур в одного заказчика позволит Пентагону использовать полную покупательную способность для максимального снижения розничной стоимости софта и облачных услуг.

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон заключил соглашения с ведущими компаниями по внедрению ИИ в своих секретных сетях. Военное министерство США подписало стратегические контракты с семью лидерами ИТ-индустрии, среди которых SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Amazon Web Services и непосредственно Microsoft, для безопасного развертывания и интеграции передовых моделей искусственного интеллекта в закрытых правительственных системах связи и управления.