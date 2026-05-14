Microsoft ищет новые ШИ-стартапы, чтобы уменьшить зависимость от OpenAI

Американская корпорация Microsoft начала активный поиск перспективных стартапов в области искусственного интеллекта. Таким образом, технологический гигант хочет привлечь талантливых разработчиков и подготовиться к будущему, где он не будет зависеть от OpenAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Потенциальные соглашения должны помочь Microsoft реализовать ее амбициозные цели — разработать собственную передовую ШИ-модель уже в следующем году. В настоящее время компания пытается снизить риски единоличной зависимости от создателей ChatGPT, поскольку отношения между партнерами становятся все более напряженными.

Попытки поглощений и конкуренция с Илоном Маском

По информации источников, Microsoft рассматривала возможность приобретения стартапа для генерации кода Cursor, однако отказалась от сделки из-за рисков антимонопольных проверок, поскольку корпорация уже владеет сервисом GitHub Copilot.

Главные факты о переговорах и рыночной ситуации:

Новая цель: Microsoft ведет переговоры со стартапом Inception, основанным командой из Стэнфордского университета. Компания разрабатывает большие языковые модели с помощью диффузного метода, позволяющего существенно ускорить генерацию текста. Inception стремится получить оценку своей стоимости более чем в 1 миллиард долларов.

Соперничество со SpaceX: главным конкурентом в борьбе за ИИ-таланты выступает аэрокосмическая компания Илона Маска. SpaceX подписала соглашение с Cursor сразу после отказа Microsoft, а сейчас пытается перехватить контракт с Inception.

Масштаб инвестиций: представители Microsoft в суде подтвердили, что общие расходы компании на инвестиции в OpenAI, строительство сопутствующей инфраструктуры и облачный хостинг уже превысили 100 миллиардов долларов.

Первоначальный договор ограничивал Microsoft в создании базовых моделей, которые могли прямо конкурировать с продуктами OpenAI. Однако после серии просмотров контракта в конце прошлого года и весной этого года стороны ослабили ограничения: Microsoft получила право на собственные разработки в сфере сильного искусственного интеллекта (AGI), а OpenAI — возможность сотрудничать с конкурентами типа Amazon.

Напомним, суд против Илона Маска раскрыл планы Microsoft получить 92 миллиарда долларов прибыли от OpenAI. Этот амбициозный целевой показатель возврата инвестиций был зафиксирован во внутренних документах корпорации, которая теперь используется адвокатами Маска в качестве доказательства коммерциализации и ухода стартапа от его первоначальной неприбыльной миссии.