Microsoft рассчитывала на 92 миллиарда долларов прибыли от инвестиций в OpenAI

Корпорация Microsoft ставила целью получить 92 млрд долларов дохода от своих ранних вложений у разработчика ChatGPT. Эти планы были раскрыты в рамках судебного процесса в Окленде, где рассматривается иск Илона Маска против OpenAI и Microsoft.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время показаний перед присяжными заявил, что компания сознательно пошла на риск, который в итоге оправдал себя полностью. К началу 2023 года компания инвестировала в стартап около 13 млрд. долларов.

Рост капитализации и аргументы сторон в суде

Благодаря стремительному развитию ИИ стоимость OpenAI на конец марта 2026 достигла 852 млрд долларов. Доля Microsoft в компании, которая после реструктуризации составляет 27%, оценивается примерно в 135 млрд долларов.

Ключевые моменты судебного разбирательства:

Обвинение Маска: бизнесмен утверждает, что Сэм Альтман и Грег Брокман нарушили первоначальную миссию OpenAI как неприбыльной организации. По его мнению, Microsoft способствовала этому превращению ради собственной выгоды.

Позиция Microsoft: Сатья Наделла отметил, что успех коммерческой части OpenAI лишь усиливает возможности ее некоммерческого крыла, а риски, взятые на себя компанией в 2016-2019 годах, были критическими для выживания стартапа.

Доказательства: во внутренних документах Microsoft за 2023 год указан целевой показатель возврата инвестиций на уровне 92 млрд долларов, что юристы Маска используют в качестве доказательства приоритета прибыли над миссией.

Сам Илон Маск требует возмещения ущерба в размере до 150 млрд долларов, утверждая, что переход к коммерческой модели противоречит договоренностям, по которым он в свое время финансировал стартап.

Напомним, OpenAI уменьшает юридическую зависимость от Microsoft: что изменило новое соглашение с Amazon. Новые договоренности позволили OpenAI использовать облачные мощности Amazon, ранее запрещенные из-за условий эксклюзивности с Microsoft Azure. Это свидетельствует о намерениях стартапа диверсифицировать свои технические ресурсы на пути возможного выхода на фондовый рынок.