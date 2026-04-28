Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

OpenAI уменьшает юридическую зависимость от Microsoft: что изменило новое соглашение с Amazon

Компания Microsoft и OpenAI пересмотрели условия своего многолетнего партнерства. Это позволит создателям ChatGPT размещать свои технологии на облачных сервисах Amazon, что раньше было невозможным из-за эксклюзивных договоренностей с Microsoft.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Tech Crunch.

Новое соглашение призвано урегулировать юридическую напряженность, возникшую после того, как OpenAI договорилась о сотрудничестве с Amazon на сумму $50 млрд.

Одним из ключевых изменений стал срок действия партнерства. Теперь у него четкая дата завершения — 2032 год. Ранее Microsoft обладала бессрочными правами на интеллектуальную собственность OpenAI до момента создания "сильного" искусственного интеллекта. Поскольку никто не знает, когда появится такой ИИ, условия оставались размытыми, что создавало юридические риски.

Новые возможности для OpenAI и Amazon

Благодаря обновленному контракту OpenAI теперь может предлагать свои разработки на любых облачных платформах. В частности, модели Frontier и другие инструменты для создания ШИ-агентов станут доступны в магазине приложений Amazon AWS Bedrock.

Как изменились финансовые условия:

  • Microsoft больше не обязана отдавать OpenAI часть своей выручки от продаж ИИ.
  • OpenAI, напротив, будет выплачивать Microsoft часть своего заработка до 2030 года.

Несмотря на эти уступки, Microsoft остается ключевым партнером стартапа на ближайшие шесть лет. Корпорация все еще владеет около 27% акций OpenAI и будет получать процент даже от продаж, которые OpenAI будет осуществлять через инфраструктуру конкурента — Amazon.

Напомним, Microsoft разрабатывает собственные большие модели ИИ для конкуренции с OpenAI. Корпорация приступила к реализации стратегии по созданию собственных передовых технологий, которые должны стать альтернативой продуктам GPT-4 и Claude. Это позволит техногиганту снизить риски и получить независимость от сторонних разработчиков в будущем.

Автор:
Максим Кольц