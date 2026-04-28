OpenAI уменьшает юридическую зависимость от Microsoft: что изменило новое соглашение с Amazon

Компания Microsoft и OpenAI пересмотрели условия своего многолетнего партнерства. Это позволит создателям ChatGPT размещать свои технологии на облачных сервисах Amazon, что раньше было невозможным из-за эксклюзивных договоренностей с Microsoft.

Новое соглашение призвано урегулировать юридическую напряженность, возникшую после того, как OpenAI договорилась о сотрудничестве с Amazon на сумму $50 млрд.

Одним из ключевых изменений стал срок действия партнерства. Теперь у него четкая дата завершения — 2032 год. Ранее Microsoft обладала бессрочными правами на интеллектуальную собственность OpenAI до момента создания "сильного" искусственного интеллекта. Поскольку никто не знает, когда появится такой ИИ, условия оставались размытыми, что создавало юридические риски.

Новые возможности для OpenAI и Amazon

Благодаря обновленному контракту OpenAI теперь может предлагать свои разработки на любых облачных платформах. В частности, модели Frontier и другие инструменты для создания ШИ-агентов станут доступны в магазине приложений Amazon AWS Bedrock.

Как изменились финансовые условия:

Microsoft больше не обязана отдавать OpenAI часть своей выручки от продаж ИИ.

OpenAI, напротив, будет выплачивать Microsoft часть своего заработка до 2030 года.

Несмотря на эти уступки, Microsoft остается ключевым партнером стартапа на ближайшие шесть лет. Корпорация все еще владеет около 27% акций OpenAI и будет получать процент даже от продаж, которые OpenAI будет осуществлять через инфраструктуру конкурента — Amazon.

Напомним, Microsoft разрабатывает собственные большие модели ИИ для конкуренции с OpenAI. Корпорация приступила к реализации стратегии по созданию собственных передовых технологий, которые должны стать альтернативой продуктам GPT-4 и Claude. Это позволит техногиганту снизить риски и получить независимость от сторонних разработчиков в будущем.