OpenAI обвинила Маска в попытке "внести хаос" в судебный процесс

OpenAI обвинила Маска в попытке «внести хаос» в судебный процесс / Depositphotos

Компания OpenAI официально выступила против действий Илона Маска, обвинив его в попытке дестабилизировать судебный процесс за несколько недель до начала слушаний. Причиной послужил обновленный иск бизнесмена, который в компании назвали юридически некорректным шагом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Gizmodo.

Маск продолжает требовать компенсацию в размере 134 миллиардов долларов, обвиняя OpenAI и Microsoft в мошенничестве из-за отказа от некоммерческой модели развития.

Новые требования и изменение стратегии

В обновленной версии иска Маск внес существенные коррективы, по мнению OpenAI, должны изменить публичное восприятие дела:

  • Получатель выплат: миллиардер предлагает, чтобы возможная компенсация была уплачена не ему лично, а некоммерческой структуре OpenAI.
  • Кадровые изменения: Маск требует немедленного отстранения от должностей гендиректора Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана.
  • Цель: в компании полагают, что это попытка замаскировать финансовые претензии под борьбу за "идеалы" начальной структуры компании.

Представители OpenAI назвали такие действия "юридической засадой". Они утверждают, что новая версия иска потребует совершенно другой базы доказательств и свидетелей, что фактически срывает подготовленный график заседаний. В компании отмечают, что претензии Маска безосновательны и не соответствуют действительности.

Напомним, экосистема соцсети X расширяется — уже анонсирован выход нового автономного мессенджера XChat, релиз которого запланирован на 17 апреля 2026 года.

Автор:
Максим Кольц