OpenAI звинуватила Маска у спробі "внести хаос" у судовий процес

Компанія OpenAI офіційно виступила проти дій Ілона Маска, звинувативши його у спробі дестабілізувати судовий процес за кілька тижнів до початку слухань. Причиною став оновлений позов бізнесмена, який у компанії назвали юридично некоректним кроком.

Маск продовжує вимагати компенсацію у розмірі 134 мільярдів доларів, звинувачуючи OpenAI та Microsoft у шахрайстві через відмову від некомерційної моделі розвитку.

Нові вимоги та зміна стратегії

В оновленій версії позову Маск вніс суттєві корективи, які, на думку OpenAI, мають змінити публічне сприйняття справи:

Отримувач виплат: мільярдер пропонує, щоб можлива компенсація була виплачена не йому особисто, а некомерційній структурі OpenAI.

Кадрові зміни: Маск вимагає негайного усунення з посад гендиректора Сема Альтмана та президента компанії Грега Брокмана.

Мета: у компанії вважають, що це спроба замаскувати фінансові претензії під боротьбу за "ідеали" початкової структури компанії.

Представники OpenAI назвали такі дії "юридичною засідкою". Вони стверджують, що нова версія позову потребуватиме абсолютно іншої бази доказів та свідків, що фактично зриває підготовлений графік засідань. У компанії наголошують, що претензії Маска є безпідставними та не відповідають дійсності.

