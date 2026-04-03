Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оцінка SpaceX може перевищити $2 трлн перед виходом на біржу

SpaceX планує оцінити свою вартість на рівні понад 2 трлн доларів у межах підготовки до первинного публічного розміщення акцій (IPO), що може стати найбільшим дебютом на фондовому ринку в історії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними джерел, компанія та її радники повідомляють потенційним інвесторам про новий ціновий орієнтир у межах підготовчих інвесторських зустрічей, які відбудуться найближчими тижнями. Остаточні параметри можуть бути уточнені під час так званих тестових брифінгів.

Якщо оцінка перевищить 2 трлн доларів, капіталізація SpaceX зросте майже на дві третини порівняно з попередніми рівнями. Раніше повідомлялося, що угода, пов’язана з інтеграцією активів Ілона Маска, зокрема xAI, оцінювала об’єднану структуру приблизно в 1,25 трлн доларів.

За таким сценарієм SpaceX може перевищити за ринковою вартістю більшість компаній індексу S&P 500, поступаючись лише найбільшим технологічним гігантам, зокрема Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet та Amazon.

За даними джерел, компанія конфіденційно подала заявку на IPO, яке може відбутися вже в червні. Лістинг може стати першим із серії потенційно великих виходів на біржу технологічних компаній, за якими можуть послідувати OpenAI та Anthropic.

Обсяг залучення коштів у межах розміщення може сягнути 75 млрд доларів, що зробило б IPO SpaceX найбільшим в історії та суттєво перевищило б розміщення Saudi Aramco у 2019 році.

Залучені кошти, за інформацією джерел, можуть бути спрямовані на розвиток космічних дата-центрів, інфраструктури штучного інтелекту та нових виробничих проєктів, пов’язаних із місячною програмою.

Компанія вже залучила низку провідних інвестиційних банків до організації розміщення, а також проводить консультації з ширшим синдикатом андеррайтерів і готує зустрічі з аналітиками в найближчі тижні.

Обговорення параметрів IPO тривають, і остаточні умови можуть змінитися залежно від ринкової кон’юнктури та інтересу інвесторів.

Нагадаємо, вчора SpaceX в конфіденційному порядку подала до комісії з цінних паперів та бірж США заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO).

Автор:
Тетяна Гойденко