Оцінка SpaceX може перевищити $2 трлн перед виходом на біржу

SpaceX планує оцінити свою вартість на рівні понад 2 трлн доларів у межах підготовки до первинного публічного розміщення акцій (IPO), що може стати найбільшим дебютом на фондовому ринку в історії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними джерел, компанія та її радники повідомляють потенційним інвесторам про новий ціновий орієнтир у межах підготовчих інвесторських зустрічей, які відбудуться найближчими тижнями. Остаточні параметри можуть бути уточнені під час так званих тестових брифінгів.

Якщо оцінка перевищить 2 трлн доларів, капіталізація SpaceX зросте майже на дві третини порівняно з попередніми рівнями. Раніше повідомлялося, що угода, пов’язана з інтеграцією активів Ілона Маска, зокрема xAI, оцінювала об’єднану структуру приблизно в 1,25 трлн доларів.

За таким сценарієм SpaceX може перевищити за ринковою вартістю більшість компаній індексу S&P 500, поступаючись лише найбільшим технологічним гігантам, зокрема Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet та Amazon.

За даними джерел, компанія конфіденційно подала заявку на IPO, яке може відбутися вже в червні. Лістинг може стати першим із серії потенційно великих виходів на біржу технологічних компаній, за якими можуть послідувати OpenAI та Anthropic.

Обсяг залучення коштів у межах розміщення може сягнути 75 млрд доларів, що зробило б IPO SpaceX найбільшим в історії та суттєво перевищило б розміщення Saudi Aramco у 2019 році.

Залучені кошти, за інформацією джерел, можуть бути спрямовані на розвиток космічних дата-центрів, інфраструктури штучного інтелекту та нових виробничих проєктів, пов’язаних із місячною програмою.

Компанія вже залучила низку провідних інвестиційних банків до організації розміщення, а також проводить консультації з ширшим синдикатом андеррайтерів і готує зустрічі з аналітиками в найближчі тижні.

Обговорення параметрів IPO тривають, і остаточні умови можуть змінитися залежно від ринкової кон’юнктури та інтересу інвесторів.

Нагадаємо, вчора SpaceX в конфіденційному порядку подала до комісії з цінних паперів та бірж США заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO).