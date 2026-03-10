Компанія Маска розглядає лістинг на Nasdaq з оцінкою $1,75 трлн

Компанія SpaceX Ілона Маска розглядає можливість лістингу на біржі Nasdaq. IPO може відбутися вже у 2026 році й стати найбільшим первинним розміщенням акцій в історії з потенційною оцінкою близько $1,75 трлн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

SpaceX розглядає лістинг на Nasdaq

Ракетно-космічна та супутникова компанія SpaceX, заснована Ілон Маск, розглядає можливість розміщення своїх акцій на біржі Nasdaq. За даними джерел, знайомих із планами компанії, таке IPO може стати найбільшим в історії.

За словами співрозмовників, SpaceX також прагне якнайшвидше потрапити до індексу Nasdaq-100, що розглядається як важлива умова для лістингу на технологічній біржі. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене, а плани можуть змінитися. Раніше повідомлялося, що компанія може провести IPO вже у червні.

На розміщення також претендує New York Stock Exchange, однак, за інформацією джерел, жодна з бірж поки не отримала остаточного підтвердження від SpaceX.

Індекс Nasdaq-100, яким керує Nasdaq Inc., вважається одним із ключових індикаторів стану світового фондового ринку та об’єднує найбільші технологічні компанії, зокрема Nvidia, Apple і Amazon. Минулого року індекс зріс приблизно на 21%, тоді як у 2026 році поки демонструє незначне зниження.

Минулого місяця Nasdaq запропонувала нове правило, яке може пришвидшити включення великих нових компаній до Nasdaq-100. Ініціатива, відома як Fast Entry, передбачає, що компанія з великою ринковою капіталізацією зможе потрапити до індексу менш ніж за місяць після лістингу. Наразі новим емітентам зазвичай доводиться чекати до року, щоб отримати право на включення до великих індексів, таких як S&P 500 або Nasdaq-100.

За словами одного з джерел, під час IPO SpaceX розраховує на оцінку приблизно $1,75 трлн. У разі досягнення такого показника компанія могла б стати шостою за ринковою капіталізацією у США.

Включення до великих фондових індексів відкриває компаніям доступ до значних інвестицій з боку інституційних інвесторів, які формують портфелі індексних фондів. Це розширює базу акціонерів і підвищує ліквідність акцій. Для керівників і ранніх інвесторів це також може зменшити вплив великих продажів акцій після завершення періоду блокування (lock-up), який зазвичай триває від 90 до 180 днів після IPO.

Водночас у SpaceX поки не прокоментували інформацію щодо можливого розміщення акцій.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при ⁠оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.