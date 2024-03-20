SpaceX Ілона Маска продасть технології Starlink конкурентам

Компанія Ілона Маска SpaceX почала продавати супутникові лазери, які використовуються для швидкого зв'язку в космосі іншим супутниковим компаніям, щоб накопичити гроші на масштабні проєкти.

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Про це заявила президент SpaceX Гвінн Шотвелл, повідомляє Reuters.

Зазначається, що тисячі супутників SpaceX Starlink на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні канали для передачі даних між собою в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі пропонувати ширше покриття Інтернету по всьому світу з меншою кількістю наземних станцій.

Шотвелл, виступаючи на панелі на конференції супутникової індустрії у Вашингтоні, сказала, що SpaceX як постачальник продаватиме цю технологію іншим компаніям.

"Ми реалізуємо це з нашою новою місією Polaris Dawn, яка розпочнеться цього літа на капсулі Dragon", - повідомила Шотвелл, маючи на увазі майбутній політ приватного астронавта на космічній капсулі компанії Dragon.

Вона додала, що пропозиція лазера називається "Plug and Plaser", що означає, що клієнти можуть легко встановити обладнання на своїх космічних кораблях.

Наразі SpaceX вирішила продавати компоненти космічних кораблів, щоб диверсифікувати доходи та накопичити гроші для фінансування більших капіталомістких проектів.

SpaceX розробляє та випробовує свою ракету наступного покоління Starship, яка буде дешевшою, але набагато потужнішою, ніж Falcon 9.

"Зазвичай ми не продаємо компоненти, тому для нас це щось нове", - підкреслила Шотвелл, додавши, що SpaceX вже веде переговори з потенційними клієнтами.

У США почали розслідування щодо використання РФ Starlink на фронті

У Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска через інформацію про використання Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink на фронті.

Законодавці підкреслили, що вони збентежені заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали на сході України, оскільки це порушує американські санкції.

Звертаючись до президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, вони наголосили, що використання Росією терміналів Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

Зауважимо, Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink. Щось подібне робила компанія з урядом Ізраїлю.