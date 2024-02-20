Україна запропонувала Маску рішення, як зупинити використання росіянами Starlink

Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink. Щось подібне робила компанія з урядом Ізраїлю.

"Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було", - зазначив Федоров.

Водночас міністр зазначив, що не знає, як відповідна ситуація вирішиться.

Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX має змогу відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров розповів, що така можливість є, "але для нас це також буде катастрофічно".

"Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX", - підкреслив міністр.

Посадовець не вірить у те, що існує зв'язок між тим, що в армії РФ з'явились Starlink, й між тим, як Маск нині коментує російсько-українську війну.

"Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх вже завозили, просто зараз це потрапило в публічність, їх стало трохи більше. Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати, і зажило це якимось окремим життям. Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати", - додав Федоров.

Окупанти використовують Starlink на війні проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску.

За даними ГУР МО, масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає.

Розвідники дізналися із радіоперехоплення розмови окупантів, що РФ закуповує Starlink в арабських країнах. Під час спілкування росіяни обговорювали відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink.

За словами одного із загарбників, "араби привозять все: проводи, вайфай, роутер". Водночас вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів ($2195, або 83 180 грн).

Що кажуть у Маска

У SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.

"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.

У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.