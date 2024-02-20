Украина предложила Маску решение, как остановить использование россиянами Starlink

Украина обсуждала с основателем SpaceX Илоном Маском использование россиянами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос получил публичный резонанс.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Суспільному".

По его словам, Украина предложила SpaceX алгоритм, чтобы остановить использование россиянами Starlink. Что-то подобное делала компания с правительством Израиля.

"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе началось. Как там выходили из такой ситуации. Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация о том, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было", – отметил Федоров.

В то же время министр отметил, что не знает, как соответствующая ситуация разрешится.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли SpaceX возможность отключить Starlink на временно оккупированной территории Украины, Федоров рассказал, что такая возможность есть, "но для нас это тоже будет катастрофически".

"Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые используют оккупанты, не работали. И вот мы работаем со SpaceX", - подчеркнул министр.

Чиновник не верит в то, что существует связь между тем, что в армии РФ появились Starlink, и между тем как Маск сейчас комментирует российско-украинскую войну.

"Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, прямо сейчас это попало в публичность, их стало немного больше. То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажило это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать", - добавил Федоров.

Оккупанты используют Starlink на войне против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что российские войска используют на войне в Украине платформу спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска.

По данным ГУР МО, масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет.

Разведчики узнали из радиоперехвата разговора оккупантов, что РФ закупает Starlink в арабских странах. В ходе общения россияне обсуждали соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

По словам одного из захватчиков, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер". В то же время стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей ($2195, или 83180 грн).

Что говорят у Маска

В SpaceX заявили, что компания "не ведет ни одного бизнеса с российским правительством или его военными". Однако несколько российских компаний рекламируют Starlink для продаж, включая iMiele.ru и DJIRussia.

"Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", – заявили в компании.

В SpaceX заверили, что если получат информацию о том, что Starlink используется подсанкционной или неавторизованной стороной, они расследуют дело и деактивируют платформы спутниковой связи.