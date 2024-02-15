Настоящий бум оборонных технологий: к "Дія.City" присоединилось более 100 defense-tech компаний

Среди них не только украинские разработчики, но и крупные международные компании – Quantum Systems, Jupiter Aircraft, Ailand Systems и другие.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

"Наблюдаем настоящий бум оборонных технологий в Украине и создаем все условия для развития и масштабирования индустрии defense-tech. В прошлом году мы открыли доступ для таких компаний к "Дія.City". И уже есть первые результаты — в пространстве более 100 компаний, которые создают технологии Победы. Важно, что это не только украинские разработчики, но и крупные международные игроки defense-tech сектора», – отметил министр цифровой трансформации.

В Минцифре сообщили, что в число этих компаний входят следующие производители:

Quantum Systems – немецкий производитель, который будет открывать R&D-центр в Украине и подарил Украине 100 дронов;

Logics7 — компания, производящая решения для симуляторов огневой подготовки. Они позволяют почувствовать максимальное погружение в реальные боевые действия. Инструктор может запрограммировать систему и выбрать различные цели — от крылатых ракет до вертолетов. Также тренажер позволяет научиться бороться с шахедами. За время существования проекта уже более 45 тысяч военных прошли тренировки на их системах UNITS;

First Contact – компания, разрабатывающая дроны как для военного назначения, так и для послевоенного времени. Они помогут разминировать территории, отслеживать поврежденные объекты инфраструктуры, искать раненых или погибших. Среди их продуктов – оперативно-стратегический БПЛА Киевская Русь. Его боевой радиус – до 700 км. Это позволяет поражать объекты в Москве;

Jupiter Aircraft – мультифункциональная РЭБ-защищенная "птичка" вертикального взлета, которая несет 20 кг на 800 километров. Одноименная компания уже выпустила 4 модели "Юпитеров". Сейчас они трудятся над пятой моделью. Это будет большой самолет, который, по оценкам разработчиков, сможет летать на расстояние около 6 000 километров – это как от Броваров до Пекина;

американская компания ATN Corporation, производящая приборы ночного видения, бинокли и тактические фонари. Кроме того, ATN является одним из крупнейших поставщиков тепловизоров для ВСУ;

Ailand Systems, создающие умные автономные дроны для разминирования.

"Работаем, чтобы таких компаний в Украине было еще больше", - подытожил Федоров.

Напомним, что "Дія.City" является правовым и налоговым пространством, созданным для содействия развитию ИТ-бизнеса в Украине. Проект был запущен 8 февраля 2022 года по инициативе Минцифры и при участии представителей ИТ-индустрии. В пространстве действует комплекс налоговых и правовых стимулов для развития технологического потенциала Украины.

В апреле 2022 года Кабинет министров разрешил присоединиться к "Дія.City" технологическим компаниям, связанным с производством продуктов для использования в оборонной, промышленной и бытовой сферах, международных платежных системах и облачных решениях.

В июле 2023 года правительство расширило список видов деятельности, которая стимулируется в рамках "Дія.City": резидентами этого режима теперь могут быть не только компании-производители, но и компании, занимающиеся проектированием или ремонтом беспилотников или комплектующих к ним, а также компании, обучающие управлять беспилотниками.