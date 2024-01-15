Владелец Viber открыл новый офис в Киеве и планирует присоединиться к Дія.City (ФОТО)

Rakuten Group, Inc., ведущий технологический гигант и владелец Rakuten Viber, наиболее распространенного в Украине приложения для обмена сообщениями и общения, 15 января объявил об открытии офиса Rakuten в центре Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Group, Inc.

Новый офис Rakuten открылся в Киеве 15 января. Также Rakuten объявляет о планах присоединиться к украинской инициативе "Дія.City" по развитию ИТ-сектора страны в 2024 году.

"Три компании Rakuten – Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards – сейчас имеют команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе. Новый киевский офис позволит местной команде работать вместе, эффективнее разрабатывать технологические продукты и услуги для пользователей во всем мире, укрепляя репутацию Украины" как центра ИТ-инноваций", - говорится в сообщении.

Планы Rakuten о присутствии в Украине включают в себя дополнительный наем в технологическом секторе и назначение регионального менеджера.

Ожидается, что одним из следующих шагов станет запуск в Украине сервиса цифрового кошелька Rakuten Viber после успешного его внедрения в нескольких европейских странах.

"Эта услуга предоставит пользователям Viber в Украине, где приложение установлено на 98% смартфонов, новые финансовые услуги, включая возможность посылать деньги в страну и из страны с помощью безопасных мгновенных транзакций", - сообщают в Rakuten Group.

Как отмечают в компании, планы Rakuten по открытию офиса появились после того, как председатель правления и генеральный директор Rakuten Мики Микитани сопровождал чиновников Японии во время дипломатической миссии в Украине в сентябре 2023 года. Он встретился с лидерами Украины, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и Михаилом Федоровым, вице-премьер-министром Украины и министром цифровой трансформации.

"Rakuten последовательно поддерживает Украину во время войны и демонстрирует преданность ее народу, экономике и послевоенному восстановлению. Среди прочего, Rakuten подписал меморандум о партнерстве с VEON Ltd. (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON) о сотрудничестве для реконструкции инфраструктуры страны посредством открытых сетей радиодоступа (Open RAN) и цифровых услуг", - отмечают в компании.

Кроме того, Rakuten запустил Украинский гуманитарный кризисный фонд экстренной помощи через свою онлайн-платформу для пожертвований, Rakuten Clutch Special Charity Fund, и провел акцию пожертвования в поддержку Украины , собравшей более 1,3 миллиарда иен.

Также Мики Микитани не раз демонстрировал сильную личную поддержку Украины. В феврале 2022 года он пожертвовал украинскому правительству 1 миллиард иен на гуманитарную помощь (~8,7 млн долларов). Прошлой зимой он поддержал пожертвование и доставку 500 электрогенераторов гражданам Украины по инициативе пожертвований "Самурай". По указу президента, Микитани был награжден национальным орденом "За заслуги" в знак признания его усилий и усилий Rakuten Group.

Что такое "Дія.City"

"Дія.City" является правовым и налоговым пространством, созданным при содействии развитию ИТ-бизнеса в Украине. Проект был запущен 8 февраля 2022 г. по инициативе Минцифры и при участии представителей ИТ-индустрии. В пространстве действует комплекс налоговых и правовых стимулов для развития технологического потенциала Украины.

В апреле прошлого года правительство позволил присоединиться к "Дія.City" технологическим компаниям, связанным с производством продуктов для использования в оборонной, промышленной и бытовой сферах, международными платежными системами и облачными решениями.

Напомним, что в конце апреля сообщалось о присоединение к этому режиму IT-"дочки" мобильного оператора "Vodafone Украина". В конце марта стало известно о присоединении к "Дія.City" электронной платежной системы EasyPay, консалтинговой и инжиниринговой IT-платформы Avenga, а также стартапа по улучшению изображений Let's Enhance. Тогда отмечалось, что общее количество резидентов достигло 500.