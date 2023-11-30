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Подсмотрели у Telegram? Viber запустил премиум-подписку в Украине
Мессенджер Viber запустил ежемесячную платную подписку с дополнительными функциями в 40 странах, среди которых и Украина. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Rakuten Viber.
Подписка будет стоить 1,99 доллара в месяц и обеспечит:
- расшифровку голосовых сообщений в текст;
- отсутствие рекламы в списке чатов и после звонков;
- режим "невидимки" (можно читать сообщения и быть онлайн, не раскрывая пребывание в сети);
- безлимитный доступ к платным стикерам;
- чат со службой поддержки;
- особые стили значка приложения;
- значок Viber Plus на изображении профиля в приложении.
Подписка доступна на iOS и Android, начиная с версии приложения 21.2. Возможность активировать ее появится в течение следующих дней, а продление будет происходить автоматически.
Telegram и Viber: особенности
Платформа Telegram, являющаяся одной из основных конкуренток Viber в Украине, запустила премиум-подписку в июне 2022 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Она также предоставляет возможность расшифровки голосовых сообщений, обеспечивает пользователей особыми стикерами и эмодзи, иконками приложения и значками у имени профиля.
Однако Telegram предоставляет, в частности, бóльшие лимиты по количеству каналов, на которые можно подписаться, а также по размеру файлов, которые можно отправить.
В то же время подписка на Telegram Premium возможна по меньшей мере на три месяца и стоит 17,99 долларов, что в пересчете на один месяц составляет около 6 долларов.
Источник фото: ua.depositphotos.com