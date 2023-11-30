Подсмотрели у Telegram? Viber запустил премиум-подписку в Украине

Мессенджер Viber запустил ежемесячную платную подписку с дополнительными функциями в 40 странах, среди которых и Украина. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Rakuten Viber.

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Подписка будет стоить 1,99 доллара в месяц и обеспечит:

расшифровку голосовых сообщений в текст;

отсутствие рекламы в списке чатов и после звонков;

режим "невидимки" (можно читать сообщения и быть онлайн, не раскрывая пребывание в сети);

безлимитный доступ к платным стикерам;

чат со службой поддержки;

особые стили значка приложения;

значок Viber Plus на изображении профиля в приложении.

Подписка доступна на iOS и Android, начиная с версии приложения 21.2. Возможность активировать ее появится в течение следующих дней, а продление будет происходить автоматически.

Telegram и Viber: особенности

Платформа Telegram, являющаяся одной из основных конкуренток Viber в Украине, запустила премиум-подписку в июне 2022 года.

Она также предоставляет возможность расшифровки голосовых сообщений, обеспечивает пользователей особыми стикерами и эмодзи, иконками приложения и значками у имени профиля.

Однако Telegram предоставляет, в частности, бóльшие лимиты по количеству каналов, на которые можно подписаться, а также по размеру файлов, которые можно отправить.

В то же время подписка на Telegram Premium возможна по меньшей мере на три месяца и стоит 17,99 долларов, что в пересчете на один месяц составляет около 6 долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com