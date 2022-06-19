- Категория
- IT и Телеком
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В Telegram появилась платная подписка
В мессенджере Telegram теперь можно оформлять премиум подписку. Она будет включать в себя расширенный спектр функций. Об этом разработчики сообщили в официальном блоге Telegram.
Telegram Premium позволяет двое увеличить все лимиты в приложении. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ и скачивать файлы на максимальной скорости. Платная подписка также предусматривает отсутствие рекламы, расшифровку голосовых сообщений, премиальные стикеры, анимированные аватарки и многое другое.
Платная подписка также предусматривает другие "двоенные лимиты":
- количество каналов, на которые теперь можно подписаться — 1000 (раньше максимум 500);
- количество закреплённых чатов — 10 (раньше 5);
- до 20 публичных ссылок (раньше 10);
- сохраненные GIF в "Избранном" 400 (раньше 200);
- до 10 избранных стикеров (раньше 5);
- в раздел о себе теперь можно уместить до 140 знаков (раньше 70);
- посты с фотографиями и видео теперь вмещают в два раза больше знаков (2048, вместо 1024);
- до 20 папок с чатами (раньше 10);
- в каждой из папок до 200 чатов (раньше 100);
- до 4 подключенных телефонных номеров в одном приложении (раньше 3).
При этом все существующие функции до нового обновления останутся бесплатными.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пользователям с Telegram Premium будет доступно управление чатами: выбор папки по умолчанию, автоархивирование и скрытие новых чатов, если пользователя нет в контактах.
Обладатели Telegram Premium получат больше способов отреагировать на сообщения: им доступны более 10 новых эмодзи. С подпиской также можно будет выбрать новую иконку Telegram.
По словам основателя сервиса Павла Дурова, создатели поняли, что единственным способом позволить наиболее требовательным пользователям получить доступ к большим возможностям, сохранив существующие функции бесплатными, является установление платы за это.
Напомним, в предыдущем обновлении в Telegram появилась возможность создавать собственные звуки уведомлений, настраивать таймер отключения оповещений и использовать ботов нового поколения.