В Telegram появилась платная подписка

В мессенджере Telegram теперь можно оформлять премиум подписку. Она будет включать в себя расширенный спектр функций. Об этом разработчики сообщили в официальном блоге Telegram.

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Telegram Premium позволяет двое увеличить все лимиты в приложении. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ и скачивать файлы на максимальной скорости. Платная подписка также предусматривает отсутствие рекламы, расшифровку голосовых сообщений, премиальные стикеры, анимированные аватарки и многое другое.

Платная подписка также предусматривает другие "двоенные лимиты":

количество каналов, на которые теперь можно подписаться — 1000 (раньше максимум 500);

количество закреплённых чатов — 10 (раньше 5);

до 20 публичных ссылок (раньше 10);

сохраненные GIF в "Избранном" 400 (раньше 200);

до 10 избранных стикеров (раньше 5);

в раздел о себе теперь можно уместить до 140 знаков (раньше 70);

посты с фотографиями и видео теперь вмещают в два раза больше знаков (2048, вместо 1024);

до 20 папок с чатами (раньше 10);

в каждой из папок до 200 чатов (раньше 100);

до 4 подключенных телефонных номеров в одном приложении (раньше 3).

При этом все существующие функции до нового обновления останутся бесплатными.

Пользователям с Telegram Premium будет доступно управление чатами: выбор папки по умолчанию, автоархивирование и скрытие новых чатов, если пользователя нет в контактах.

Обладатели Telegram Premium получат больше способов отреагировать на сообщения: им доступны более 10 новых эмодзи. С подпиской также можно будет выбрать новую иконку Telegram.

По словам основателя сервиса Павла Дурова, создатели поняли, что единственным способом позволить наиболее требовательным пользователям получить доступ к большим возможностям, сохранив существующие функции бесплатными, является установление платы за это.

Напомним, в предыдущем обновлении в Telegram появилась возможность создавать собственные звуки уведомлений, настраивать таймер отключения оповещений и использовать ботов нового поколения.