После начала полномасштабной войны украинцы начали пользоваться Telegram в 8 раз больше - исследование

Telegram продолжает набирать популярность среди украинцев, став их новой повседневной привычкой.

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Если раньше среднестатистический пользователь уделял Telegram 5 минут в день, то с февраля этот показатель вырос до 40 минут в день. Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar CMeter.

Согласно результатам апрельского рейтинга мобильных приложений Telegram прирос аудиторией +5% и увеличив свой охват среди пользователей смартфонов в Украине.

За этот период время пользования мессенджером увеличилось в 8 раз. Активнее всего приложением Telegram пользовались в период с 28 февраля по 6 марта. Во время острейшей фазы военного вторжения, украинцы посвящали Telegram до 1 часа времени ежедневно. К концу апреля показатель уменьшился – до 30 минут в день.

Главный методолог Kantar Украина Антон Пигида объясняет популярность приложения тремя факторами:

Сейчас это один из наиболее удобных способов получения новостей о текущей ситуации: появилось множество новостных Telegram-каналов, а также собственные правительственные Telegram — каналы, которые были внедрены для информирования населения. В первые дни вторжения большинство украинцев использовали мессенджер по его основному назначению – поддержка связи и контактов со всеми своими родственниками, друзьями и коллегами.

Telegram служил одним из первых приложений для поддержания связи с теми, кто был вынужден бежать за границу.



Напомним, что Twitter будет бороться с фейками о войне в Украине.