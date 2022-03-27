Илон Маск задумался о создании соцсети со свободой слова и минимальной пропагандой

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что задумывается о создании собственной социальной сети, которая будет отличаться от всех существующих решений — у нее будет открытый исходный код и упор на свободу слова.

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что хочет создать свою социальную сеть. Об этом он написал у себя в твиттере в ответ на вопрос одного из пользователей. Тот спросил, не хочет ли Маск создать соцсеть с открытым исходным кодом и упором на свободу слова. На что Маск ответил, что серьезно думает над этим.

Затем он провёл среди своих подписчиков опрос, который озаглавил так: "Свобода слова необходима для функционирующей демократии. Считаете ли вы, что Twitter строго придерживается этого принципа?".

Маск подчеркнул, что последствия этого опроса будут очень важными, и попросил подойти к голосованию ответственно. А после опроса он прямо спросил у своих подписчиков, хотят ли они получить новую платформу.

Ранее, 16 марта, Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, о чем также написал в Twitter. Ставка — Украина. Сообщение миллиардера написано на английском, русском и украинском языках.