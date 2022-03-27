Ілон Маск задумався про створення соцмережі зі свободою слова та мінімальною пропагандою

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що замислюється над створенням власної соціальної мережі, яка відрізнятиметься від усіх існуючих рішень — у неї буде відкритий вихідний код і наголос на свободі слова.

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Американський підприємець Ілон Маск заявив, що хоче створити свою соціальну мережу. Про це він написав у себе у твіттері у відповідь на запитання одного користувача. Той запитав, чи Маск не хоче створити соцмережу з відкритим вихідним кодом і упором на свободу слова. На що Маск відповів, що серйозно думає щодо цього.

Потім він провів серед своїх передплатників опитування, яке озаглавил так: "Свобода слова необхідна для демократії, що функціонує. Чи вважаєте ви, що Twitter суворо дотримується цього принципу?".

Маск наголосив, що наслідки цього опитування будуть дуже важливими, та попросив підійти до голосування відповідально. А після опитування він прямо запитав своїх передплатників, чи хочуть вони отримати нову платформу.

Раніше, 16 березня, Ілон Маск викликав президента Росії Володимира Путіна на поєдинок, про що також написав у Twitter. Ставка — Україна. Повідомлення мільярдера написано англійською, російською та українською мовами.