Після початку повномасштабної війни українці почали користуватися Telegram у 8 разів більше - дослідження

Telegram продовжує набирати популярності серед українців, ставши їхньою новою повсякденною звичкою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Якщо раніше середньостатистичний користувач приділяв Telegram 5 хвилин на день, то від лютого цей показник виріс до 40 хвилин на день. Про це свідчать дані дослідження Kantar CMeter.

Так, згідно з результатами квітневого рейтингу мобільних додатків Telegram приріс аудиторією +5% та збільшивши своє охоплення серед користувачів смартфонів в Україні.

За цей період, час користування месенджером збільшився у 8 разів. Найактивніше застосунком Telegram користувалися в період з 28 лютого до 6 березня. Під час найгострішої фази військового вторгнення, українці присвячували Telegram до 1 години часу щоденно. На кінець квітня показник зменшився – до 30 хвилин на день.

Головний методолог Kantar Україна Антон Пігіда пояснює популярність додатка трьома факторами:

Нині це один з найбільш зручних способів для отримання новин про поточну ситуацію: з’явилося безліч новинних Telegram-каналів, а також власні урядові Telegram — канали, які були впроваджені для інформування населення. В перші дні вторгнення переважна більшість українців використовували месенджер за його основним призначенням – підтримка зв’язку та контактів з усіма своїми родичами, друзями та колегами. Telegram слугував одним з перших додатків для підтримки зв’язку з тими, хто був вимушений бігти закордон.



Нагадаємо, що Twitter боротиметься з фейками про війну в Україні.