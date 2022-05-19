Twitter боротиметься з фейками про війну в Україні

Twitter почне розміщувати попереджувальні повідомлення перед деяким контентом, який вводить в оману та стосується військового вторгнення країни-агресора РФ в Україну, і обмежить поширення заяв, спростованих гуманітарними групами або іншими достовірними джерелами.

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Про це пише Reuters.

Заходи боротьби з дезінформацією про російське вторгнення в Україну, яку Москва називає "спеціальною військовою операцією", є частиною нової політики, яка визначає, як Twitter підходитиме до дезінформації під час криз.

Платформи соціальних мереж зіштовхуються зі зростаючою увагою до того, як вони визначають та обробляють дезінформацію.

Twitter купує генеральний директор Tesla Ілон Маск, який вважає, що сайт має бути платформою свободи слова.

Нові попереджувальні повідомлення будуть попереджати користувачів про те, що твіт порушує правила Twitter, але, як і раніше, дозволять людям переглядати та коментувати. Платформа не рекомендуватиме такі твіти, а ретвіти також будуть відключені.

Цей підхід може бути "ефективнішим способом втручання для запобігання шкоди, зберігаючи при цьому і захищаючи свободу слова в Твіттері", - сказав під час розмови з журналістами Йоель Рот, голова відділу безпеки у Twitter.

Компанія буде приділяти першочергову увагу додаванню ярликів до твітів, що вводять в оману, з високопоставлених облікових записів, таких як перевірені користувачі або офіційні урядові профілі. Twitter також відстежуватиме контент, який може завдати шкоди людям на землі.

Twitter заявив, що визначає кризи як ситуації, коли існує поширена загроза життю, фізичній безпеці, здоров'ю або засобам для існування. Така політика спочатку буде зосереджена на міжнародних збройних конфліктах, але також призначена для таких подій як масові розстріли або стихійні лиха.

"Хоча такий принцип роботи розпочався до того, як розпочалася війна в Україні, необхідність цієї політики стала ще очевиднішою в міру розвитку конфлікту в Україні", - сказав Рот.

Нагадаємо, компанія Google виділила $10 млн на боротьбу із фейками про війну Росії в Україні.

Зазначимо, український контент про війну у Facebook та Instagram блокуватимуть менше, а офіс компанії Meta, якій належать ці соціальні мережі, може відкритись в Україні вже найближчим часом.