Компания Google выделила $10 млн на борьбу с фейками о войне России в Украине

Google поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставила стране уже $55 млн помощи.

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Об этом заявил руководитель регионального подразделения компании Мэтью Бриттин, передает "Укринформ".

"Мы пожертвовали $35 млн напрямую и на гуманитарные нужды для поддержки народа Украины, в частности, и тех украинцев, кто спасается от войны. Предоставили, среди прочего, $10 млн польским организациям, работающим с временно перемещенными лицами", — сказал он.

Также в компании анонсировали $1,5 млн гранта для Международного комитета спасения, чтобы расширить доступ к важной информации пострадавшим от войны.

В то же время Google к уже оказанной помощи добавляет еще $10 млн на гуманитарные потребности людей в Украине.

Такая же сумма пойдет на противодействие распространению недостоверной информации в регионе, поскольку распространение дезинформации в условиях войны может быть "вопросом жизни и смерти".

Напомним, ранее сообщалось, что в сервисе Google Maps все российские военные и стратегические объекты стали доступны в максимальном разрешении. В настоящее время разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

Также компания Google больше не принимает деньги из Российской Федерации — отключена возможность платежей со всех российских карт.