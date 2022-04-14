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- IT и Телеком
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Google отключает возможность платежей из России
Компания Google больше не принимает деньги из Российской Федерации - отключена возможность платежей со всех российских карт. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федеров.
"Компания Google отключила платежи по России. Заплатить нельзя ни одним видом российских карт. Также отменили подписку с платежами по мобильному. Об этом сообщили в компании", - сказал министр.
Также Google отменил подписку Google One для РФ. Пользователи из РФ, купившие подписку на Google One через AppStore, начали получать письма об ее отмене. В них говорится, что Google не сможет обработать платеж. Пользователи с годовой подпиской Google One также получили письма об отмене.
Кроме того, еще в начале марта платежный сервис Google Pay заблокировал свою работу для украинцев, зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях, вне зависимости от места фактического проживания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Фото: ua.depositphotos.com