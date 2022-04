Google отключает возможность платежей из России

Компания Google больше не принимает деньги из Российской Федерации - отключена возможность платежей со всех российских карт. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федеров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Компания Google отключила платежи по России. Заплатить нельзя ни одним видом российских карт. Также отменили подписку с платежами по мобильному. Об этом сообщили в компании", - сказал министр.

Также Google отменил подписку Google One для РФ. Пользователи из РФ, купившие подписку на Google One через AppStore, начали получать письма об ее отмене. В них говорится, что Google не сможет обработать платеж. Пользователи с годовой подпиской Google One также получили письма об отмене.

Кроме того, еще в начале марта платежный сервис Google Pay заблокировал свою работу для украинцев, зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях, вне зависимости от места фактического проживания.

Фото: ua.depositphotos.com