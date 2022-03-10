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Google Pay заблокировал аккаунты зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях: что им теперь делать

Фото: сайт платежной системы Visa
Фото: сайт платежной системы Visa

Платежный сервис Google Pay заблокировал свою работу для украинцев, зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях, вне зависимости от места фактического проживания.

Как отмечают в Альфа-Банке Украина, эту проблему фиксируют все украинские банки. В частности, это подтвердил и пресс-секретарь крупнейшего в стране ПриватБанка Олег Серга, отметивший в комментариях у себя в Facebook, что финучреждение "активно работает" с Google по этому вопросу.

Пользователям советуют зайти в настройки профиля и указать текущий адрес проживания, если это другая область. Также можно заполнить форму верификации новых данных, при этом они должны совпадать с данными, внесенными в настройки профиля.

Необходимо заполнить все обязательные поля и следовать всем инструкциям в форме верификации, а также прикрепить сканы документов. Документы должны быть хорошо освещены и хорошо читаться, а их края не замяты и четко видны.

Для подтверждения личности, гражданства, даты рождения и подписи годятся паспорт или водительское удостоверение (студенческие и школьные билеты не подходят).

В случае наличия следует предоставить выписку со счета одной из карт или договор аренды, квитанцию ​​по оплате коммунальных услуг (не старше 90 дней), договор страхования или документы о наличии статуса переселенца из Донецкой или Луганской области.

Как указывают в Альфа-Банке, разбирательство может занять до 90 дней. Все это время пластиковые карты будут работать без ограничений.

Автор:
Тимофей Беспятов