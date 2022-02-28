Клиентам monobank решили изменить дизайн карт в Apple/Google Pay

У всех банковских карт клиентов monobank в кошельках Apple/Google Pay изменят дизайн, зафиксировав известный ответ украинских защитников острова Змеиный российским оккупантам, когда те предлагали сдаться. Об этом сообщил глава monobank Олег Гороховский в Facebook.

Новый дизайн карты

"Теперь все карты в кошельках Apple/Google Pay наших клиентов будут выглядеть так. Если не хотите ждать, пока дизайн прольется автоматически, добавьте свою карту в Apple/Google Pay заново. Слава Украине!" – написал Гороховский.

Напомним также, что в пятницу, 25 февраля, Гороховский заявлял, что клиентам monobank вернут кредитные лимиты в размере 10 тысяч гривен с ранее одобренного лимита, если они были доступны к началу войны.

Этими средствами можно рассчитаться только за торговые операции, коммунальные услуги и пополнение счета на мобильном.

За день до того monobank временно приостановил расчеты на средства кредитных средств. Кредитным лимитом пользоваться стало невозможно. Впрочем, в пресс-службе финучреждения попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.