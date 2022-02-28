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Економіка
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Клієнтам monobank вирішили змінити дизайн карток у Apple/Google Pay

Клієнтам monobank вирішили змінити дизайн карток у Apple/Google Pay
Фото: ЕП

В усіх банківських карток клієнтів monobank у гаманцях Apple/Google Pay змінять дизайн, зафіксувавши відому відповідь українських захисників острова Зміїний російським окупантам, коли ті пропонували здатись. Про це повідомив голова monobank Олег Гороховський у Facebook.

Фото 2 — Клієнтам monobank вирішили змінити дизайн карток у Apple/Google Pay
Новий дизайн картки

"Тепер всі карти в гаманцях Apple/Google Pay наших клієнтів виглядатимуть так. Якщо не хочете чекати, поки дизайн проллється автоматично, додайте свою карту в Apple/Google Pay заново. Слава Україні!" – написав Гороховський.

Нагадаємо також, що у п’ятницю, 25 лютого, Гороховський заявляв, що клієнтам monobank повернуть кредитні ліміти у розмірі 10 тисяч грн з раніше схваленого ліміту, якщо вони були доступні до початку війни.

Цими коштами можна розрахуватись лише за торгові операції, комунальні послуги і поповнення рахунку на мобільному.

За день до того monobank тимчасово призупинив розрахунки коштом кредитних засобів. Кредитним лімітом користуватись стало неможливим. Втім, у прес-службі фінустанови попросили зберігати спокій і не піддаватись паніці.

Автор:
Максим Беркаль