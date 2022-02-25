Клієнтам monobank дозволили "залізти" у кредитний ліміт на 10 тисяч грн

Клієнтам monobank повернуть кредитні ліміти у розмірі 10 тисяч грн з раніше схваленого ліміту, якщо вони були доступні до початку війни, повідомив голова і співзасновник віртуального банку Олег Гороховський у Facebook.

Цими коштами можна буде розрахуватись лише за торгові операції, комунальні послуги і поповнення рахунку на мобільному.

"Рахували, рахували як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього не вийде. Але це вже не має значення. Це потрібно зробити тому, що у цій ситуації це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення — плювок в обличчя ворогові. Поки що без p2p (переказ від людини до людини) і кешу", – написав Гороховський.

Нагадаємо, що у четвер, 24 лютого, monobank тимчасово призупинив розрахунки коштом кредитних засобів. Кредитним лімітом користуватись стало неможливим. Втім, у прес-службі фінустанови попросили зберігати спокій і не піддаватись паніці.