Клиентам monobank разрешили "залезть" в кредитный лимит на 10 тыс. грн.

Клиентам monobank вернут кредитные лимиты в размере 10 тыс. грн с ранее одобренного лимита, если они были доступны к началу войны, сообщил глава и соучредитель виртуального банка Олег Гороховский в Facebook.

Этими средствами можно будет рассчитаться только за торговые операции, коммунальные услуги и пополнение счета на мобильном.

"Считали, считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого не получится. Но это уже не имеет значения. Это нужно сделать потому, что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение плевок в лицо врагу. Пока что без p2p (перевод от человека к человеку) и кэша", – написал Гороховский.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, monobank временно приостановил расчеты на средства кредитных средств. Кредитным лимитом пользоваться стало невозможно. Впрочем, в пресс-службе финучреждения попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.