Использование кредитного лимита в monobank временно заблокировали

В четверг, 24 февраля, monobank временно приостановил расчеты на средства кредитных средств. Кредитным лимитом пользоваться стало невозможно. Впрочем, в пресс-службе финучреждения попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

На момент публикации материала глава monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook комментариев пока не дал. В банке, вероятно, такое решение приняли в связи с повсеместной паникой населения, которое спешит снять как можно больше наличных денег на случай сбоев в работе виртуального банкинга.

Паника связана с тем, что в этот день Россия атаковала Украину. Ее войска пересекли северные границы страны. Атакованы военные объекты по всей стране. В первую очередь части противовоздушной обороны авиабаз и системы управления.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

В этот день президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".

Пресс-штаб Операции объединенных сил сообщил, что с 4.35 утра 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: войска агрессора используют системы залпового огня и минометы.