Користування кредитним лімітом у monobank тимчасово заблокували

У четвер, 24 лютого, monobank тимчасово призупинив розрахунки коштом кредитних засобів. Кредитним лімітом користуватись стало неможливим. Втім, у прес-службі фінустанови попросили зберігати спокій і не піддаватись паніці.

На час публікації матеріалу голова monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook коментарів поки не дав. У банку, імовірно, таке рішення прийняли у зв’язку з повсюдною панікою населення, яке поспішає наразі зняти якомога більше готівки на випадок збоїв у роботі віртуального банкінгу.

Паніка пов'язана з тим, що цього дня Росія атакувала Україну. Її війська перетнули північні кордони країни. Атаковані військові об'єкти по всій країні. Насамперед, частини протиповітряної оборони авіабаз та системи управління.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Цього дня президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".

Прес-штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що з 4:35 ранку 24 лютого з боку Росії у бік України почалися обстріли: війська агресора використовують системи залпового вогню та міномети.