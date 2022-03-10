Google Pay заблокував акаунти зареєстрованих у Донецькій та Луганській областях: що їм тепер робити

Платіжний сервіс Google Pay заблокував свою роботу для українців, зареєстрованих у Донецькій та Луганській областях, незалежно від місця фактичного проживання.

Як зазначають в Альфа-Банку Україна, цю проблему фіксують усі українські банки. Зокрема, це підтвердив і прес-секретар найбільшого в країні ПриватБанку Олег Серга, який зазначив у коментарях у себе у Facebook, що фінустанова "активно працює" з Google щодо цього питання.

Користувачам радять зайти в налаштування профілю та вказати поточну адресу проживання, якщо це інша область. Також можна заповнити форму верифікації нових даних, при цьому вони повинні співпадати з даними, внесеними до налаштувань профілю.

Необхідно заповнити всі обов'язкові поля та дотримуватись усіх інструкцій у формі верифікації, а також прикріпити скани документів. Документи повинні бути добре освітлені та добре читатися, а їхні краї не зам'ятими та чітко видними.

Для підтвердження особи, громадянства, дати народження та підпису згодиться паспорт або посвідчення водія (студентські та шкільні квитки не підходять).

У разі наявності слід надати витяг з рахунку однієї з карток або договір оренди, квитанцію з оплати комунальних послуг (не старше 90 днів), договір страхування або документи про наявність статусу переселенця з Донецької чи Луганської області.

Як вказують в Альфа-Банку, розгляд може тривати до 90 днів. Весь цей час пластикові картки працюватимуть без обмежень.