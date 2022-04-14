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- ІТ та Телеком
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Google відключає можливість платежів із Росії
Компанія Google більше не приймає гроші з Російської Федерації – відключено можливість платежів з усіх російських карт. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федеров.
"Компанія Google відключила платежі по Росії. Заплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами по мобільному. Про це повідомили в компанії", - сказав міністр.
Також Google відмінив передплату Google One для РФ. Користувачі з РФ, які купили передплату на Google One через AppStore, почали отримувати листи про її скасування. Вони стверджують, що Google не зможе обробити платіж. Користувачі з річною підпискою Google One також отримали листи про скасування.
Крім того, ще на початку березня платіжний сервіс Google Pay заблокував свою роботу для українців, зареєстрованих у Донецькій та Луганській областях незалежно від місця фактичного проживання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Фото: ua.depositphotos.com