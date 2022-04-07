Google оцифрує масштаби руйнувань в Україні

Міністерство внутрішніх справ України разом із експертами Google розпочали оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих українських містах. Перші результати роботи можна буде оцінити наступного тижня.

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Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Міністерство внутрішніх справ України спільно з експертами світового технологічного гіганта Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків військової агресії РФ проти України. Мета проєкту — фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах", — йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що новий проєкт буде в загальному доступі для людей, які хочуть отримати об'єктивні дані про свою місцевість та своє нерухоме майно.

За інформацією МВС, окремо буде створено сервіс для правоохоронців та рятувальників, які зможуть використати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації своїх дій та додаткової фіксації обстановки у регіоні.

"Перші результати початку злагодженої роботи можна буде оцінити наступного тижня. Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та споруд у місті Ірпінь", — інформують у міністерстві.

Зазначимо, Збройні сили України спільно з теробороною та поліцією звільнили місто Ірпінь Київської області від російських окупаційних військ 28 березня.

За Ірпінь тривалий час точилися запеклі бої. Загарбники, порушуючи всі закони війни, завдавали ударів по мирним жителям та застосовували заборонені боєприпаси, бомбардували житлові будинки.

Серйозні руйнації й в інших українських містах у Харківській, Київській, Сумській, Луганській, Донецькій областях. Так, у Харкові зруйновано майже 1300 житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 садки, 16 лікарень.

Внаслідок бойових дій та постійних бомбардувань російської армії від 80 до 90% інфраструктури Маріуполя пошкоджено.

Як заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, "місто практично повністю зруйноване і простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли".

Нагадаємо, через програму "Дія" українці можуть подати заявку на відновлення зруйнованого через війну нерухомого майна. Порядок збору та обліку такої інформації вже схвалив Кабмін.