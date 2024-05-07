Україна пройшла до півфіналу "Євробачення-2024"

Українські виконавиці Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" пройшли до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", що проходить у шведському місті Мальме.

Окрім представниць України, що виступили під 5-м порядковим номером, до фіналу потрапили конкурсанти з ще дев'яти країн. Це Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Відповідно, до фіналу не пройшли Польща, Ісландія, Молдова, Азербайджан та Австралія. Другий півфінал відбудеться у четвер, 9 травня. На відміну від пешого, у ньому візьмуть участь 16 країн, а пройдуть у фінал також лише 10.

Фінал відбудеться 11 травня. Окрім країн, що пройшли з півфіналів, його участниками стануть країна-господар цьогорічного конкурсу (Швеція) та країни "велико ї п'ятірки" (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція).

Примітно, що цього року вперше в історії "Євробачення" у півфіналах виступають також і учасники зазначеної шестірки (по троє у кожному). Так, у вівторок свої пісня представили Велика Британія, Німеччина та Швеція - попри те, що у відборі ці виступи участі не брали.

Зазначимо також, що на початку шоу також виступили учасники "Євробачення" минулих років - Елені Фурейра (в 2018 році представляла Кіпр), Ерік Сааде (Швеція, 2011) и Шанель (Іспанія, 2022).

Під час голосування за консурсантів також виступив двократний переможець конкурсу - 69-річний Джонні Логан з Ірландії, що виконав пісню "Euphoria", з якою перемогла в 2012 році Швеція, яку тоді представляла співачка Лорін. Після ж голосування виступив і представник самої Швеції на "Євробаченні-2018" Беньямін Інгроссо. Нагадаємо, що Швеція цього року приймає "Євробачення", оскільки минулого року на конкурсі вже вдруге перемогла Лорін - з піснею "Tattoo".