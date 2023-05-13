На "Євробаченні-2023" перемогла Швеція (ВІДЕО)

На міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2023" перемогла Швеція, яку представляла виконавиця Loreen із піснею "Tattoo". У фіналі заходу, що проходив 13 травня у британському Ліверпулі, вона отримала 583 бали сукупної оцінки аудиторії та національних журі країн-учасниць.

У свою чергу український дует Tvorchi, який представив пісню "Heart of Steel", посів шосте місце, набравши 243 бали. Загалом результати фіналу виявилися такими:

Швеція також з великим відривом перемогла у голосуванні журі, здобувши 340 балів. Тим не менш, у голосуванні глядачів перемогла Фінляндія, яка отримала 376 балів (при другому місці Швеції з 243 балами). Загальні підсумки голосування журі виявилися такими:

Результати голосування журі від України були такими: 1 бал - Ізраїль, 2 - Італія, 3 - Словенія, 4 - Велика Британія, 5 - Естонія, 6 - Польща, 7 - Чехія, 8 - Австралія, 10 - Литва, 12 - Швеція.

До складу українського журі входили виконавці Олександр "Фоззі" Сидоренко (учасник гурту ТНМК), Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук (лідер гурту "Скай"), а також композитор Євген Хмара. Оголошувала результати їхнього голосування представниця України на "Євробаченні-2013" Злата Огнєвіч.

Результати ж голосування телеглядачів виявилися такими:

Крім учасників конкурсу, на початку шоу виступив також український гурт Kalush Orchestra, а в ході представлення учасників - коротко виступили й інші колишні представники України на "Євробаченні" - Go_A, Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка.

У свою чергу, під час голосування телеглядачів виступив представник Великобританії Сем Райдер, який посів торік друге місце, із піснею Mountain.

Крім цього, виступила і низка фіналістів минулих років, які виконали британські хіти:

• Mahmood - Imagine

• Netta - Ви скористаєтеся грошима [Like a Record]

• Daði Freyr - Whole Again

• Cornelia Jakobs - I Turn To You

• Duncan Laurence - You'll Never Walk Alone

• а також британка Соня Еванс, яка посіла в 1993 році друге місце з піснею Better the Devil You Know.

Зазначимо, що саме Loreen букмекери максимально однозначно віддавали цьогорічну перемогу, тому особливої інтриги в цьому не було. Зокрема, безпосередньо перед проведенням фіналу "Євробачення", ймовірність її перемоги оцінювалася в рекордні 52%.

Нагадаємо, що ця ж співачка вже вигравала "Євробачення" у 2012 році з піснею "Euphoria". Таким чином, обидві її появи на конкурсі виявилися максимально результативними.

Загалом це вже сьома перемога Швеції на "Євробаченні" та третя після запровадження телеголосування. Окрім Швеції, сім разів на конкурсі перемагала Ірландія, проте востаннє це було 1996 року, коли в ньому ще не брали участь багато країн Східної Європи.

Минулого ж року "Євробачення" виграв український гурт Kalush Orchestra, проте організатори не дозволили Україні як країні-переможниці приймати захід у 2023 році через ризики безпеки через війну з Росією, що триває. Зважаючи на це, провести конкурс було запропоновано на території Великобританії як країни, що посіла друге місце. У 2024 році, таким чином, "Євробачення" має пройти у Швеції.