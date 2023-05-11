В Мінкульті України прокоментували скандальний виступ Хорватії на "Євробаченні"

В Міністерстві культури та інформаційної політики України звернули увагу на виступ скандального хорватського рок-гурту Let 3 з піснею “Mama ŠČ!” на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", що проходить від імені України в британському Ліверпулі.

"До десятки, яка виступить у суботу, приєдналася Хорватія. На пресконференції після завершення ефіру музиканти заявили, що їхня пісня антивоєнна, та закликали зупинити "чортову війну", - зазначають у Мінкульті.

Там вказують, що ще коли тільки Let 3 обрали представником Хорватії на "Євробаченні", глядачі інтерпретувати пісню як ймовірну критику президента Росії Володимира Путіна та його вторгнення до України.

"Під час перформансу соліст Let 3 на сцені співає в гротескному костюмі Гітлера. Учасники гурту виступають на сцені в барвистих костюмах, які одночасно нагадують офіцерські мундири, а під час виступу один з них виносить на сцену муляжі ракет", - описали виступ у відомстві.

Зазначимо, що згаданого персонажа з ракетами, який демонструє диявольську свою сутність, в групі прозвали Нінле (тобто Леніним, як його називають у розповсюдженому в колишній Югославії субкультурному говорі, що передбачає переставляння складів у словах). Однак артист, який його грає, не є безпосереднім учасником Let 3.

Сама ж група була відома в Хорватії ще у 2000-х роках своїми епатажними, провокаційними та нецензурними творами та виступами, зокрема в оголеному вигляді. На національному відборі на "Євробачення" 2023 року Let 3 перемогли 17 конкурентів, значно випередивши їх як за оцінками журі, так і, особливо переконливо, за голосуванням телеглядачів.

Зазначимо, що хоча букмекери точно передбачили прохід до фіналу "Євробачення" відповідної десятки виступів, прохід саме номеру Хорватії серед них відносно малоймовірним.

Нагадаємо, що другий півфінал конкурсу відбудеться вже у четвер, 11 травня. У ньому, на відміну від першого, конкуренція буде вищою через участь вже 16, а не 15 країн при тих же 10 вакантних місцях у фіналі. Голосувати у ньому також зможуть глядачі з України, незважаючи на те, що сама вона у фінал уже пройшла автоматично внаслідок перемоги минулого року.