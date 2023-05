Хто пройшов у фінал "Євробачення-2023": підсумки першого півфіналу

9 травня під час першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", що проходить у британському Ліверпулі, визначилася перша десятка фіналістів. Зокрема, ними стали:

Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!

Молдова: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

Швейцарія: Remo Forrer - Watergun

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Чехія: Vesna - My Sister's Crown

Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn

Португалія: Mimicat - Ai Coração

Швеція: Loreen - Tattoo

Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Норвегія: Alessandra - Queen of Kings



Таким чином, у фінал не пройшли Мальта, Латвія, Ірландія, Азербайджан та Нідерланди.



Підсумки було визначено за результатами голосування аудиторії, яке відбувалося після завершення всіх виступів. Голосувати могли глядачі з країн-учасниць півфіналу та трьох країн "Великої п'ятірки" – Франції, Німеччини та Італії. При цьому вперше в історії "Євробачення" враховувалося і голосування глядачів з решти країн світу, які в конкурсі в принципі не беруть участь.

Порядок оголошення учасників, які пройшли у фінал, традиційно є випадковим і не відповідає результатам голосування, аби зберегти більше інтриги для фіналу. При цьому варто відзначити, що букмекери точно передбачили всіх 10 перших фіналістів.

Крім самих конкурсантів, на початку шоу виступила з піснею "Маяк" одна з співведучих - вокалістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а вже після них - колишня учасниця "Євробачення" від України Альоша, яка виконала разом із британською соул-співачкою Ребекою Фергюсон пісню гурту Duran "Ordinary World", зокрема частково адаптовану українською мовою.

Крім того, під час голосування аудиторії виступила і британська поп-виконавиця косовського походження Ріта Ора з попурі з пісень "Ritual", "Anywhere", "I Will Never Let You Down" та "Praising You".

Нагадаємо, що другий півфінал конкурсу відбудеться у четвер, 11 травня. У ньому, на відміну від нинішнього, конкуренція буде вищою через участь вже 16 країн за тих же 10 вакантних місць у фіналі. Голосувати у ньому також зможуть глядачі з України, незважаючи на те, що сама вона у фінал уже пройшла автоматично внаслідок перемоги минулого року.