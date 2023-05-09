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Хто пройшов у фінал "Євробачення-2023": підсумки першого півфіналу
9 травня під час першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", що проходить у британському Ліверпулі, визначилася перша десятка фіналістів. Зокрема, ними стали:
Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!
Молдова: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna
Швейцарія: Remo Forrer - Watergun
Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
Чехія: Vesna - My Sister's Crown
Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn
Португалія: Mimicat - Ai Coração
Швеція: Loreen - Tattoo
Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava
Норвегія: Alessandra - Queen of Kings
Таким чином, у фінал не пройшли Мальта, Латвія, Ірландія, Азербайджан та Нідерланди.
Підсумки було визначено за результатами голосування аудиторії, яке відбувалося після завершення всіх виступів. Голосувати могли глядачі з країн-учасниць півфіналу та трьох країн "Великої п'ятірки" – Франції, Німеччини та Італії. При цьому вперше в історії "Євробачення" враховувалося і голосування глядачів з решти країн світу, які в конкурсі в принципі не беруть участь.
Порядок оголошення учасників, які пройшли у фінал, традиційно є випадковим і не відповідає результатам голосування, аби зберегти більше інтриги для фіналу. При цьому варто відзначити, що букмекери точно передбачили всіх 10 перших фіналістів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім самих конкурсантів, на початку шоу виступила з піснею "Маяк" одна з співведучих - вокалістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а вже після них - колишня учасниця "Євробачення" від України Альоша, яка виконала разом із британською соул-співачкою Ребекою Фергюсон пісню гурту Duran "Ordinary World", зокрема частково адаптовану українською мовою.
Крім того, під час голосування аудиторії виступила і британська поп-виконавиця косовського походження Ріта Ора з попурі з пісень "Ritual", "Anywhere", "I Will Never Let You Down" та "Praising You".
Нагадаємо, що другий півфінал конкурсу відбудеться у четвер, 11 травня. У ньому, на відміну від нинішнього, конкуренція буде вищою через участь вже 16 країн за тих же 10 вакантних місць у фіналі. Голосувати у ньому також зможуть глядачі з України, незважаючи на те, що сама вона у фінал уже пройшла автоматично внаслідок перемоги минулого року.