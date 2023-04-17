У фіналі Євробачення-2023 виступатимуть п’ятеро українських зірок: хто саме

У понеділок, 17 квітня, стали відомі імена запрошених українських артистів, які виступатимуть у фіналі Євробачення-2023. Шоу цьогоріч пройде в британському Ліверпулі від імені України.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що гранд-фінал цьогорічного пісенного конкурсу 13 травня відкриють переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою "Голоси нового покоління".

"Ми чекали на наш виступ у Ліверпулі відтоді, як минулого року його оголосили містом проведення конкурсу. Це місто з всесвітньо відомою музичною спадщиною, і ми щасливі, що нарешті можемо оголосити, якою честю для нас буде виступити там. Хоча ми засмучені, що не змогли привезти Євробачення до нашої країни, ми вдячні Великій Британії за те, що вона приймає цей конкурс від нашого імені. Ми виступимо задля кожного українця, щоб нагадати, що кращі часи й перемога нашої країни ще попереду, а також щоб показати світові, за що бореться Україна", - підкреслили учасники гурту Kalush Orchestra.

Також на сцену 67-го пісенного конкурсу вийдуть українські зірки Євробачення Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

"Завдяки тісній співпраці Суспільного Мовлення з BBC цьогоріч ця частина шоу буде багатою на українську культуру, адже Україна перемогла у Євробаченні-2022. При тому це ще не всі сюрпризи, які чекають на глядачів у травні, — деякі моменти ще на етапі підготовки. Частина з них буде оголошена незабаром, а певні несподіванки глядачі побачать уже в прямих трансляціях", - розповіла голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Крім того, на сцені виступлять переможці Євробачення 2018 та 2019 років ізраїльтянка Nettaі нідерландець Duncan Laurence, а також представник Італії на Євробаченні у 2019 та 2022 роках Mahmood, представниця Швеції 2022 року Cornelia Jakobs, представник Ісландії у 2021 році Daði Freyr.

Нагадаємо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.

Вже відомо, щовести та коментувати пісенний конкурсу "Євробачення-2023", що відбудеться у Ліверпулі, будуть британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїн. Від України обрали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну та коментатора Тімура Мірошниченка.