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"Укрпошта" випускає марку з переможцями "Євробачення-2022": як придбати
"Укрпошта" вводить в обіг поштову марку "Kalush", присвячену переможцям пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурту Kalush Orchestra.
Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Він зазначив, що майже рік минув з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на "Азовсталі" у Маріуполі.
Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"А ми виконуємо свою обіцянку, яку дали рік тому, і сьогодні презентуємо марку "Kalush", бо це ще один символ війни та сміливості наших людей — робити все, щоб бути почутими", - підкреслив Смілянський.
За його словами, урочисте спецпогашення пройде 10 квітня (одночасно із запуском продажу марки у відділеннях по всій країні) в місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками.
"Тим, хто хоче впевнитись, що з тиражу 130 тисяч листів точно отримає хоча б 1, треба або офомити абонемент до 9 квітня, або офомити передзамовлення вже сьогодні", - наголосив Смілянський.
Він додав, що автором марки став Святослав Романчак, автор картки – Юрій Сосницький, художниця конвертів – Олеся Вакуленко.
Зазначимо, 31 березня у відділеннях "Укрпошти" з’явилася серія марок, присвячена містам-героям на Київщині. Новий поштовий блок має назву "Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо".