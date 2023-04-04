"Укрпошта" випускає марку з переможцями "Євробачення-2022": як придбати

"Укрпошта" вводить в обіг поштову марку "Kalush", присвячену переможцям пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурту Kalush Orchestra.

Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що майже рік минув з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на "Азовсталі" у Маріуполі.

Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!".

"А ми виконуємо свою обіцянку, яку дали рік тому, і сьогодні презентуємо марку "Kalush", бо це ще один символ війни та сміливості наших людей — робити все, щоб бути почутими", - підкреслив Смілянський.

За його словами, урочисте спецпогашення пройде 10 квітня (одночасно із запуском продажу марки у відділеннях по всій країні) в місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками.

"Тим, хто хоче впевнитись, що з тиражу 130 тисяч листів точно отримає хоча б 1, треба або офомити абонемент до 9 квітня, або офомити передзамовлення вже сьогодні", - наголосив Смілянський.

Він додав, що автором марки став Святослав Романчак, автор картки – Юрій Сосницький, художниця конвертів – Олеся Вакуленко.

Зазначимо, 31 березня у відділеннях "Укрпошти" з’явилася серія марок, присвячена містам-героям на Київщині. Новий поштовий блок має назву "Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо".