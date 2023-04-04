"Укрпочта" выпускает марку с победителями "Евровидения-2022": как купить

"Укрпочта" вводит в обращение почтовую марку "Kalush", посвященную победителям песенного конкурса "Евровидение-2022" группе Kalush Orchestra.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что почти год прошел с тех пор, как вся страна болела за Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022" и надеялась услышать слова, которые могли бы обратить международное внимание на войну в Украине и сотню находившихся под обстрелом украинских военных на "Азовстале" в Мариуполе.

В это время со сцены прозвучали известные слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!".

"А мы выполняем свое обещание, которое дали год назад, и сегодня презентуем марку "Kalush", потому что это еще один символ войны и смелости наших людей делать все, чтобы быть услышанными", - подчеркнул Смелянский.

По его словам, торжественное спецпогашение пройдет 10 апреля (сразу с запуском продажи марки в отделениях по всей стране) в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с лидером группы Олегом Псюком и его участниками.

"Тем, кто хочет убедиться, что из тиража 130 тысяч писем точно получит хотя бы 1, нужно либо оформить абонемент до 9 апреля, либо оформить предзаказ уже сегодня", - подчеркнул Смелянский.

Он добавил, что автором марки стал Святослав Романчак, автор карточки – Юрий Сосницкий, художница конвертов – Олеся Вакуленко.

Отметим, 31 марта в отделениях "Укрпочты" появилась серия марок, посвященная городам-героям Киевской области. Новый почтовый блок называется "Буча, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим".